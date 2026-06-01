Во Владимирской области задержали мужчину, который 32 года находился в розыске

скрин с видео УМВД по Владимирской области

Во Владимирской области задержали 53-летнего мужчину, который 32 года находился в розыске за убийство, сообщает региональное УМВД.

В апреле 1994 года в лесу на окраине Рязани был обнаружен труп мужчины с резаной раной шеи. По версии следствия, бывшая жена убитого попросила своего нового сожителя и его приятеля предъявить возникшие после развода претензии экс-супругу. Мужчины явились к рязанцу домой и вызвали того на разговор. Вместе с будущей жертвой они вышли на улицу и на такси уехали в безлюдное место. Позже там было обнаружено тело потерпевшего.

После преступления все три сообщника скрылись из Рязани. Их объявили в федеральный розыск. Женщину оперативники уголовного розыска задержали в 1995 году в Чебоксарах. Тогда же в полицию добровольно пришел и ее знакомый. Так как прямых доказательств против них не было, мужчина и женщина стали свидетелями.

Сотрудники уголовного розыска узнали, что главный подозреваемый скрывается в одном из населенных пунктов Владимирской области. Он вел себя замкнуто, жил без паспорта, под видом другого человека, представляясь чужим именем. По заявлению матери разыскиваемого в 2016 году суд признал его умершим.

Однако с помощью проведенных экспертиз полицейские получили доказательство, что сельский житель и разыскиваемый – одно и то же лицо.

Оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали мужчину в доме, в котором он проживал уже около 20 лет. Там были обнаружены и изъяты ксерокопия паспорта 1999 года и медицинская книжка – с чужими персональными данными, но с фото злоумышленника.

"Обвиняемый доставлен в СУ СК России по Рязанской области для проведения следственных действий. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было раскрыто федеральными силовиками совместно с коллегами из Рязанской и Владимирской областями.