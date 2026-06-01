Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 11:05

В Судогодском районе сотрудникам заправки задолжали более 2 миллионов рублей

На предприятие завели уголовное дело
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Судогодского района обратились местные жители с жалобой о невыплате зарплаты за несколько месяцев.

Проверкой было установлено, что 32 человека устроились на должность заправщиков, уборщиков и дворников в организацию, эксплуатирующую две автозаправочные станции. При этом трудовые отношения должным образом оформлены не были, а с января по март 2025 года зарплата сотрудникам не выплачивалась, сообщили в областной прокуратуре.

Организация была привлечена к административной ответственности по статье "уклонение от оформления трудового договора". В пользу работников была взыскана заработная плата на сумму более 2 миллионов рублей, а также компенсация за её несвоевременную выплату.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.