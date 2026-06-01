В Судогодском районе сотрудникам заправки задолжали более 2 миллионов рублей

В прокуратуру Судогодского района обратились местные жители с жалобой о невыплате зарплаты за несколько месяцев.

Проверкой было установлено, что 32 человека устроились на должность заправщиков, уборщиков и дворников в организацию, эксплуатирующую две автозаправочные станции. При этом трудовые отношения должным образом оформлены не были, а с января по март 2025 года зарплата сотрудникам не выплачивалась, сообщили в областной прокуратуре.

Организация была привлечена к административной ответственности по статье "уклонение от оформления трудового договора". В пользу работников была взыскана заработная плата на сумму более 2 миллионов рублей, а также компенсация за её несвоевременную выплату.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.