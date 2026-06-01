Стали известны предварительные итоги праймериз во Владимирской области

Во Владимирской области появились предварительные результаты праймериз в ходе выборов депутатов Госдумы РФ.

По одномандатному избирательному округу №83 лидером стал Игорь Игошин. За него было отдано 31684 голоса. Второе место занял директор владимирского РАНХиГС Вячеслав Картухин, а третье - участник СВО, заведующий центром практической подготовки «Ковровского транспортного колледжа» Николай Бугаков.

В Суздальском одномандатном избирательном округе победу одержал Григорий Аникеев, за которого проголосовало 36965 человек. На втором месте оказалась председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Кристина Семёнова, а на третьем - у журналистки и депутата владимирского горсовета Марии Силаевой.

По списку лидерство у Алексея Говырина. Он набрал 41511 голосов. Второе место у Вячеслава Картухина, а третье - у главврача Областного перинатального центра Натальи Денисовой.