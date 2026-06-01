Во Владимирской области ранней профориентацией охватили 67 тысяч школьников

Центр опережающей профессиональной подготовки Владимирской области сообщает, что в 2025-2026 в рамках курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» ранней профориентацией были охвачены 67 тысяч школьников 6-11 классов. Всего прошло 34 занятия, из которых 22 были отраслевыми и проводились вместе с компаниями-партнерами.

В этом году был усилен региональный компонент с упором на реальные запросы. Уже со следующего учебного года эта часть программы станет обязательной: в курсе будет закреплен отдельный блок занятий, посвященный экономике Владимирской области. В школах области уже проведено 12 уроков с акцентом на региональном компоненте.

В этом учебном году особое внимание уделено было таким отраслям экономики как легкая, пищевая промышленность, транспортная сфера, медицина. Школьники узнали историю предприятий, современные достижения, познакомились с различными профессиями. Состоялось 69 открытых занятий с ведущими экспертами — среди них были Председатель Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, ректор МГУ Виктор Садовничий, Герой России Владислав Головин, академик Геннадий Онищенко, народные артисты России Александр Олешко и Дмитрий Харатьян, актер Влад Канопка и другие.