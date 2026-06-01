Бастрыкин поручил проверить факт нарушения прав девочки из Карабаново

История с ненадлежащей опекой во Владимирской области привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе проверки. Параллельно историей занимается и прокуратура 33 региона.

Напомним, что все началось с сообщений в социальных сетях, где рассказывалось, что в Карабаново женщина плохо исполняет свои обязанности по опеке семилетней девочки, оставшейся без родителей. В итоге, у приемной матери изъяли ребенка и отвезли ее в Александровскую детскую районную больницу. Как уточнили в силовых структурах, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Также в областной прокуратуре написали, что ведомство обязательно даст оценку всем обстоятельствам, описанным в публикациях. В частности, возможно уголовное преследование. Скорее всего, ребенок не вернется в приемную семья и будет отдан в соответствующие учреждения.