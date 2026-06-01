Во Владимирской области ищут инвестора для исторического здания в Муроме

Представители ГБУК ВО "Госцентр" сообщают, что они ищут инвестора для восстановления исторического здания, расположенного в округе Муром. Речь идет о здании главного корпуса №1 ансамбля зданий воинского присутствия, построенного в XIX веке. Расположено оно на улице Первомайская и относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Само здание расположено на территории Окского парка. Возвели его в 1807 году как корпус присутственных мест вблизи Никольских ворот кремля. Представляет оно собой двухэтажное здание в стиле «классицизм». Окна второго этажа обрамлены рельефными наличниками.

Площадь здания составляет 644 квадратных метра. При этом инвесторам, которые готовы будут взять здание для восстановления, предлагают большую территорию (777 квадратных метров).

Также чиновники уточняют, что имеется возможность подключения инженерных коммуникаций к зданию. При этом сам объект культурного наследия Владимирской области предлагается для передачи предпринимателям как в формате аренды, так и в формате приватизирования.