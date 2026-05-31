Во Владимире пройдет крестный ход

3 июня состоится традиционное принесение Боголюбской иконы Божией Матери из Боголюбово во Владимир.

В 9.30 крестный ход начнется из владимирского Богородице-Рождественского монастыря, куда икона будет заранее привезена. После чего святыню понесут в Свято-Успенский кафедральный собор. Возглавит крестный ход митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. В шествии будут участвовать владимирское духовенство, монашествующие, сестры милосердия, военнослужащие и курсанты ВЮИ, казаки, волонтеры, православная молодежь, представители патриотических организаций.

В 10 часов икона прибудет в областной центр, и во всех храмах начнется праздничный звон, который будет длиться 20 минут. После этого в Успенском соборе начнется Божественная литургия.

Икона пробудет в соборе один месяц, после чего пешим ходом будет возвращена в Свято-Боголюбский женский монастырь.