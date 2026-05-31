Ковровский электромеханический завод удостоен ордена Александра Невского

Указом Президента РФ за большой вклад в укрепление оборонного потенциала коллектив Ковровского электромеханического завода удостоен ордена Александра Невского.

Отдельными наградами отмечены специалисты КЭМЗ, научно-исследовательского института «Сигнал» и Специального конструкторского бюро приборостроения и автоматики. Ковровчанам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетные грамоты Президента РФ, нагрудные знаки и удостоверения о присвоении почетных званий «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Среди 18 награжденных – слесари механосборочных работ, станочники широкого профиля, наладчики станков с ЧПУ, электрогазосварщики, шлифовщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, испытатели, а также инженеры, специалисты и руководители структурных подразделений.