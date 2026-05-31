Во Владимирской области прогнозируются туман и дождь

Во Владимирской области сохраняется неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, 31 мая ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров. Днем снова будет идти дождь. Воздух прогреется максимум до +14 градусов.

В первый день лета, 1 июня, обещают пасмурную погоду, преимущественно без осадков. Утром столбик термометра поднимется до +13 градусов, а днем разогреется уже до +16 градусов. После чего начнется потепление.

От перепадов погоды метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо. Медики советуют больше отдыхать.