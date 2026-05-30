Во Владимире начался ремонт музыкального театра "Разгуляй"

Администрация города Владимира сообщает, что во Владимире начинается капитальный ремонт музыкального театра «Разгуляй».

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 20 мая с победителем торгов – компанией ООО «МЕГАПОЛИС». Ремонтные работы проводятся в рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие культуры».

Подрядчику предстоит провести масштабные работы, включая капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия, фасада здания, отмосток и входных групп, а также электромонтажные работы. Согласно условиям контракта работы планируется завершить до конца сентября.