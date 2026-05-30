Во Владимирской области выросла подростковая преступность

На днях уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская встретилась с губернатором 33 региона Александром Авдеевым. Там обсуждались основные проблемы, связанные с несовершеннолетними. Также там Юлия Раснянская привела ряд цифр из своего доклада об итогах деятельности за 2025 год. Из него и стало известно, что в регионе растет подростковая преступность.

В частности, Юлия Раснянская заявила, что рост подростковой преступности вырос на 7,2 процента. Детский омбудсмен сослалась на данные УМВД России по Владимирской области, где указывалось, что подростки стали чаще попадаться на хулиганстве, кражах, насильственных действиях, угонах транспортных средств, а также самовольном уходе из дома. Особенно Юлия Раснянскую беспокоит увеличение числа наркопреступлений, совершенных подростками. Эта цифра выросла по сравнению с 2024 годом на 24 процента.

Кстати, что логично, по сравнению с 2024 годом выросло и число подростков, совершивших преступления. В 2025 году поймали 151 подростка, а в 2024 году их было 132.