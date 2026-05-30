В Муроме плохое состояние дорог привлекло внимание прокуратуры

В Муроме прокуратура проверила состояние дорог и поняла, что пора обращаться в суд. Дело в том, что на многих дорогах были обнаружены выбоины, ямы и просадки канализационных люков и решеток ливневой канализации.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы от людей. Муромляне рассказали о своих проблемах прокурору области Ивану Грибову во время личного приема. По их словам, качество дорог такое, что может привести в лучшем случае к поломке автомобилей, а в худшем к гибели людей.

Прокуроры Мурома проверили дороги. И действительно нашли нарушения. В частности, дефекты дорожного полотна имели место на улицах Дзержинского, Пролетарская, Южная, Ленинградская, Карачаровском шоссе. Ямы, выбоины и просадки превышали предельно допустимые размеры.

По результатам проверки на исполняющего обязанности директора МБУ округа Муром «Благоустройство» заведено административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). Также в Муромский городской суд направлен иск с требованием к МБУ «Благоустройство» устранить указанные нарушения.