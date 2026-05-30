Во Владимирской области полицейские выявили нелегалов на агропредприятии

Кадр из оперативной съемки.

В УМВД России по Владимирской области рассказали, что они провели рейд на одном из агропредприятий региона (название не называется), где в итоге в результате проверки были обнаружены иностранцы, нелегально находящиеся на территории страны. Рейд проходил при поддержке Росгвардии.

Всего на предприятии оказалось 15 работников-иностранцев. При этом шестеро из них работали без разрешительных документов. На всех сотрудники миграционной службы составили административные протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации).

При этом пятеро иностранцев находились на территории РФ незаконно и уклонялись от выезда с территории страны. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Вскоре их должны выдворить из страны. Тем временем, в полиции решают вопрос о наказании агропредприятия за использование в трудовой деятельности нелегалов.