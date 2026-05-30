Во Владимирской области появился еще один памятник Сперанскому

29 мая в Доме культуры села Черкутино Собинского округа состоялось торжественное вручение Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского, российского государственного деятеля, реформатора и законотворца XIX века.

В рамках торжеств у музея Михаила Сперанского в Черкутино состоялось открытие памятника государственному деятелю. Его бронзовая скульптура работы заслуженного художника России Игоря Черноглазова установлена на гранитном постаменте. Финансировал создание памятника благотворительный фонд «Живая природа и мир».

Что касается премии, то в этом году этой высокой общественной награды удостоены были руководители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский и Правового управления Московской патриархии Русской Православной Церкви игуменья Ксения.

В церемонии принял участие председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также он передал музею Сперанского в дар от депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова копии с исторических документов Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Это описание герба графа Сперанского, письмо-донос Ростопчина Николаю I на Сперанского; фрагмент книги «Дневник Пушкина» (изд. 1923 г.) с упоминанием встречи поэта со Сперанским.