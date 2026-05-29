Владимир Куимов опроверг новость о закрытии сосудистого центра во Владимире

28 мая сетевое издание "Чеснок" со ссылкой на врачей сообщило о том, что сосудистый центр Городской больницы №4 находится под угрозой закрытия. А все из-за сломанного ангиографа, на ремонт которого не выделяется финансирование.

29 мая появилась информация о том, что временно пациентов городской больницы №4 будут отправлять в Областную клиническую больницу. А плановых пациентов - в Ковров и Муром.

Позже Правительство Владимирской области распространило официальный комментарий вице-губернатора Владимира Куимова. Приводим его полностью:

«Оборудование в больницу №4 было закуплено давно. Поэтому было принято решение отправить ангиографический аппарат на ремонт. Это временная мера. Никакого вопроса о закрытии медицинского учреждения, сокращении персонала или ставок не стоит на повестке и никогда не обсуждался. Наша задача - сохранить и профиль больницы, и работающих там профессионалов. Более того, мы планируем усиливать данную больницу. В планах - организовать на ее базе так называемую реабилитацию больных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сделать настоящий кардионеврологический диспансер. Отправили наше предложение в федеральный центр. Ждем ответа».