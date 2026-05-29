Во Владимире снова выставили на торги бывший военкомат на Ерофеевском спуске

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Разрушающееся здание бывшего военкомата на Ерофеевском спуске, также известное как Васильевские казармы, в третий раз выставили на торги. Начальная стоимость - 70,3 миллиона рублей.

В декабре 2025 и январе 2026 года желающих купить заброшенное здание не нашлось.

Однако на свое пресс-конференции губернатор Александр Авдеев заявил, что неожиданно появилось трое претендентов:

«Вот есть у нас здание пункта призыва на Ерофеевском спуске. Мы провели его оценку, выставляли на продажу под гостиницу. за 140 миллионов - нет заявок. Значит, потом по правилам торговли государственным имуществом скидка 50% - 73 миллиона - тоже нет заявок. Сейчас три заявки. Поэтому мы сделали переоценку, будет повторный аукцион на продажу этого объекта. И я надеюсь, появится покупатель, и мы получим инвестора».

Заявки будут приниматься с 1 по 26 июня, а итоги аукциона должны подвести 7 июля.