Во Владимирской области продолжается обустройство дорог элементами безопасности

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области ведётся работа по обновлению дорожной сети. В этом году в порядок приведут почти 200 километров дорог.

На дороги, ведущие к социальным объектам, будут устанавливать и обновлять дорожные знаки, наносить горизонтальную разметку, делать освещения и тротуары.

Ежедневно бригады специалистов компании «ДСУ-3» работают над обновлением разметки. На дорогах с интенсивным движением используют износостойкий термопластик, а добавление стеклошариков повышает светоотражающие свойства материала в тёмное время суток.

«С наступлением сезона мы начинаем наносить разметку шесть дней в неделю, чтобы успеть выполнить весь объём работ. В первую очередь начали обновлять разметку на пешеходных переходах, на автомобильных дорогах опорной сети», – рассказал производитель работ филиала АО «ДСУ-3» «СДРСУ» Ярослав Целовальников.

Особое внимание – безопасности детей. На этой неделе на трассах Хохлово – Камешково – Ручей, Касимов – Муром – Нижний Новгород и Малышево – Красная Горбатка обновили пешеходные переходы у школ и детских садов. Здесь использовали холодный пластик. Он служит дольше обычной краски и гарантирует чёткую видимость границ перехода в любую погоду.

На автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский наносили осевую разметку, а на дороге Драчево – Бутылицы – Меленки – краевые линии.

Кроме того, в 2026 году на участках областных дорог в границах 17 населённых пунктов появится современное искусственное освещение. Также в планах – обустройство 27 километров тротуаров на местной и на региональной сети дорог.