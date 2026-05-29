Во Владимире на несколько дней перекроют участок дороги по улице Гастелло

схема администрации Владимира

Администрация Владимира сообщает о том, что из-за строительства автомобильной дороги, соединяющей улицу Куйбышева и улицу Гастелло, временно изменится схема движения транспорта.

С 08 часов 31 мая до 8 часов 2 июня будет полностью перекрыт участок от дома № 8а по улице Гастелло до дома № 18 по улице Куйбышева. Ограничение вводится для оперативного проведения работ по переустройству водопроводных сетей.

Жителям приносят извинения за временные неудобства и убедительно просят автомобилистов заблаговременно выбирать маршруты объезда.