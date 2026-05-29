НовостиОбщество29 мая 2026 12:09

Бойцу СВО из Коврова помогут с получением выплат и протеза

Губернатор провел личный прием граждан
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

28 мая Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан.

Первым глава региона принял ветерана спецоперации из Коврова Анатолия. Он был демобилизован из-за тяжёлого ранения, из-за которого пришлось ампутировать нижнюю часть ноги. Бойцу установлена 2 группа инвалидности.

Фонд «Защитники Отечества» вместе с Министерством соцзащиты помогают мужчине в прохождении реабилитации в санатории и получении современного протеза. На приёме ветеран заручился поддержкой губернатора в вопросе получения части положенных выплат – контракт он заключал в другом регионе, именно поэтому решение затянулось.

По видеосвязи Александр Авдеев связался с руководством города Коврова и попросил взять шефство над семьёй фронтовика.