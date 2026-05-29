НовостиПроисшествия29 мая 2026 11:49

В Ковровском районе легковушка врезалась в поливальную машину: 1 человек погиб

11-летний пассажир, а также водитель другого автомобиля получили травмы
Виктория СУХОВА
фото с сайта УМВД по Владимирской области

28 мая в Ковровском районе произошла смертельная авария.

По предварительным данным регионального УМВД, на 260 километре автодороги М-7 «Волга» легковой автомобиль «Ниссан Микро» столкнулся с поливальной машиной дорожной службы.

От удара легковушка вылетела на обочину. За рулем находилась 47-летняя женщина, она скончалась на месте, а 11-летний ребенок был доставлен в больницу. Также медицинская помощь потребовалась 61-летнему водителю поливальной машины.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.