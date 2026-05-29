Во Владимирской области пройдет сразу два фестиваля, посвященных насекомым

. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области проводится немало необычных праздников и фестивалей. И в ближайшую субботу, 30 мая состоятся сразу два фестиваля, посвященных насекомым.

В частности, в Александровском муниципальном округе, в деревне Высоково пройдут День Пчелы. Как говорят организаторы, здесь будет сладко, ведь гостям обещают дегустацию мёда, живой уголок, фермерские вкусности и мастер-классы.

А в Судогде в этот же день пройдет Праздник Комара. На набережной реки в черте города появятся аттракционы, ремесленная ярмарка, места для игр и фотозоны. Организаторы обещают: кусаться будет только веселое настроение.