Во Владимире пациентов горбольницы №4 временно отправляют в ОКБ

Минздрав Владимирской области сообщил о том, что временно пациентов городской больницы №4 города Владимира будут отправлять в Областную клиническую больницу. Это связано с тем, что в ГБ №4 начался плановый ремонт оборудования.

При этом в ОКБ направляют только экстренных больных. Что касается плановой медицинской помощи, то в Минздраве уточняют, что ее на время ремонта можно получить в Центральной городской больнице города Коврова и центральной районной больнице Мурома. Насколько это удобно жителям Владимира, вопрос открытый.

В Минздраве обещают, что попасть в городскую больницу №4 по вопросам плановой медпомощи можно будет сразу же, как только завершатся ремонтные работы. Однако сроков их окончания не называют.