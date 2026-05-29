Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 9:11

Еще 32 миллиона выделили во Владимирской области по программе "30 на 70"

Эти деньги пойдут на благоустройство 10 муниципалитетов региона
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Владимирской области сообщило о том, что в регионе выделены дополнительно 32 миллиона рублей по губернаторской программе «30 на 70». Они пойдут на благоустройство 10 муниципальных образований региона.

При этом сами жители собрали около 14 миллионов рублей на свои проекты. Напомним, что по программе, если жители собирают 30 процентов от общей стоимости своих проектов, то оставшиеся 70 процентов компенсирует областной бюджет. Вот почему область выделила более 32 миллионов.

Из всех проектов в Правительстве выделили проекты, реализуемые в Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муромском и Камешковском муниципальных округах. В частности, в Гусе-Хрустальном будут за миллион отремонтированы детсады и школы, а также закуплена мебель туда. В деревне Пестенькино округа Муром установят оборудование для детской площадки. Наконец, в Кольчугино отремонтируют здание средней школы №4.