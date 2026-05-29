Еще 32 миллиона выделили во Владимирской области по программе "30 на 70"

Правительство Владимирской области сообщило о том, что в регионе выделены дополнительно 32 миллиона рублей по губернаторской программе «30 на 70». Они пойдут на благоустройство 10 муниципальных образований региона.

При этом сами жители собрали около 14 миллионов рублей на свои проекты. Напомним, что по программе, если жители собирают 30 процентов от общей стоимости своих проектов, то оставшиеся 70 процентов компенсирует областной бюджет. Вот почему область выделила более 32 миллионов.

Из всех проектов в Правительстве выделили проекты, реализуемые в Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муромском и Камешковском муниципальных округах. В частности, в Гусе-Хрустальном будут за миллион отремонтированы детсады и школы, а также закуплена мебель туда. В деревне Пестенькино округа Муром установят оборудование для детской площадки. Наконец, в Кольчугино отремонтируют здание средней школы №4.