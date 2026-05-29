Во Владимире появился памятник пограничникам

28 мая во Владимире на пересечении улиц Горького и Белоконской был установлен памятник пограничникам. Автором скульптурной композиции стал Николай Клименко.

Памятник представляет собой скульптуру воина-пограничника и его верного пса на фоне пограничного столба, которые установлены на массивном постаменте. Скульптура изготовлена из бронзы. Ее высота 4 метра. Постамент - цельный кусок гранита массой более 8 тонн. На табличке выбита надпись: «Пограничникам всех поколений: государственная граница священна и неприкосновенна». Стоимость работ составила около 5,8 миллиона рублей.

Несмотря на пасмурную и холодную погоду, на площадку у памятника собрались десятки пограничников, а также члены их семей, в том числе и дети. Также на церемонию приехали глава города Владимира Сергей Волков и заместитель губернатора Владимирской области Эдуард Селезнев. Сергей Волков отметил тот факт, что данный памятник теперь станет местом притяжения для всех, кто уже отслужил в пограничных войсках, а также тех, кому еще только предстоит отправиться туда.

После всех официальных речей священник Александр Никитин освятил памятник, окропив его святой водой. Завершилась же торжественная церемония минутой молчания и возложением цветов.