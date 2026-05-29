Во Владимирской области продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры

Владимирская область попала в числе регионов России, в которых по итогам прохождения отопительного сезона было снижено количество аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Безаварийное прохождение отопительного сезона напрямую связано с уровнем вложений в коммунальную инфраструктуру. В регионе было реконструировано и отремонтировано 6,1 километра сетей теплоснабжения, 39,9 километров сетей водоснабжения и 2,5 километра сетей водоотведения.

Реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области продолжится и в этом году. В планах – выполнить работы на 11 объектах почти на 500 миллионов рублей. Кроме того, из областного бюджета на обновление коммунальной инфраструктуры в этом году направлено более 250 миллионов рублей.