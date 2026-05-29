В небе над Владимирской областью сбили БПЛА

Правительство Владимирской области у себя в социальных сетях сообщает, что в ночь на 29 мая в небе над 33 регионом были уничтожены украинские беспилотники. Это уже восьмая атака БПЛА за последний месяц.

При этом областные чиновники ссылаются на данные Министерства обороны РФ. А те сообщают, что атака украинских дронов велась в период с 20.00 28 мая до 7.00 29 мая. БПЛА были перехвачены средствами ПВО. Помимо Владимирской области атаку беспилотников пережили еще 13 регионов. В общей сложности было сбито 208 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, что 24 мая БПЛА стал причиной крупного пожара на инфраструктурном объекте в Камешковском районе. Обошлось без пострадавших, но общая площадь пожара составила около 800 квадратным метров.