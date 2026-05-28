НовостиОбщество28 мая 2026 14:02

Студенческие отряды Владимирской области открыли летний трудовой семестр

К трудовому сезону приступают более 20 студотрядов региона
Виктория СУХОВА
Фото Министерства молодёжной политики Владимирской области

У ВлГУ состоялась торжественная линейка, давшая старт летнему трудовому семестру для студенческих отрядов региона.

В этом году к трудовому сезону приступают более 20 студотрядов Владимирской области. Студенты будут работать вожатыми в детских лагерях, сотрудниками гостиничного бизнеса и сервисной сферы, медицинским персоналом и рабочими на строительных объектах как в родном регионе, так и по всей России.

Особый акцент в текущем сезоне сделан на развитии педагогического направления. Во Владимирской области запускаются сразу два масштабных проекта: студенческий педагогический проект «Икар» и межрегиональный проект «Солнечный». Они объединят вожатых из разных субъектов РФ, которые будут работать плечом к плечу с владимирскими бойцами.

Важным этапом подготовки к трудовому лету стало бесплатное профессиональное обучение. Более 100 студентов области освоили востребованные рабочие профессии прямо перед стартом сезона.