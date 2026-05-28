В микрорайоне Юрьевец обустроят заездной карман для автобусов

схема с сайта администрации Владимира

30 мая в микрорайоне Юрьевец на улице Институтский городок начнутся работы по обустройству заездного кармана для общественного транспорта. Он появится на первой остановке (в районе магазина «Пятерочка»).

По поручению главы города работы начнутся именно в выходной день, когда трафик в микрорайоне менее интенсивный. Это позволит провести первый этап максимально безопасно и быстро, не создавая серьезных заторов в будни, отмечают в мэрии.

На время проведения ремонтных работ сама остановка будет временно закрыта. Жителей и автомобилистов просят отнестись к временным дорожным неудобствам с пониманием.