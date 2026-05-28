Суздаль возглавил рейтинг самых дорогостоящих направлений для летнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составил рейтинг самых дорогостоящих направлений для путешествий летом 2026 года. И Владимирская область этот рейтинг возглавила. Но не вся, а лишь один город - Суздаль. Даже составители рейтинга удивились ценам Суздаля. И не только им. Дело в том, что в первую тройку не вошли курорты у Черного моря. А именно что такие малые городки.

Что касается Суздаля, то ночь здесь в среднем стоит 9361 рубль. Для сравнения ночь на курорте Краснодарского края Новомихайловском, занявшем в рейтинге 5 место, стоит 7616 рублей. Поэтому не удивительно, что туристы в Суздале надолго не задерживаются (в среднем они отдыхают здесь две ночи).

В тройку лидеров рейтинга попали также Архыз из Карачаево-Черкесии и Осташков из Тверской области (средняя стоимость ночи 9310 рублей и 9171 рубль соответственно). А еще в рейтинге можно встретить города и курорты из Крыма и Карелиию. Например, в замыкающей десятку Алуште ночь стоит 6279 рублей. Не удивительно, что турист здесь остается в среднем на 8 ночей.