НовостиОбщество28 мая 2026 11:12

В Александрове могут запустить автобусные маршруты выходного дня внутри области

Это поможет нарастить туристический поток
Виктория СУХОВА
Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Александрова давно просят проработать вопрос прямых маршрутов между городами Владимирской области, ведь не у всех есть свой автомобиль, на котором можно было бы объехать соседние города. А сейчас это можно сделать лишь с пересадкой во Владимире, что не очень удобно.

На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев предложил запустить пилотные маршруты выходного дня. Например, прямой автобус "Александров – Суздаль".

- Так мы оценим наполняемость и реальный спрос, - отметил губернатор.

Надо отметить, что поскольку Александров находится недалеко от Москвы, он вполне может стать городом-базой для дальнейшего путешествия.