Во Владимирской области не приняли закон о ежемесячной выплате "детям войны"

28 мая состоялось заседание Законодательного Собрания региона. Депутат Антон Сидорко (КПРФ) выступил автором законопроекта о поддержке "детей войны".

В частности, он предложил ежемесячно выплачивать этой категории граждан по 1 тысяче рублей. Такая мера поддержки уже действует во многих регионах: Калмыкии, Хакасии, Тверской, Саратовской, Челябинской областях.

- Это поколение, которое ведет большую патриотическую работу в школах, заменив ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их осталось меньше 40 тысяч человек. Я думаю, мы найдем в бюджете необходимые средства, - выступил Антон Сидорко.

Однако по законопроекту были высказаны замечания прокуратуры, Счетной палаты и губернатора. В частности, не был определен источник финансирования, а также не прописаны условия получения выплаты. Депутаты не поддержали законопроект. Также народные избранники отметили, что есть мера поддержки за длительный трудовой стаж.

В итоге лишь три депутата проголосовали "за" законопроект, а 32 - воздержались.