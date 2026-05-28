В Гусь-Хрустальном 12 человек осудили за организацию азартных игр

фото СУ СКР по Владимирской области

Во Владимирской области вынесли приговор 12 соучастникам из Владимирской, Рязанской и Липецкой областей, которые признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Следствием и судом установлено, что житель Рязанской области организовал незаконные игровые клубы по четырем адресам в Гусь-Хрустальном, Коврове, Рязани и Липецке. Они работали с марта 2017 года до 1 декабря 2023 года. Остальные члены группы были там администраторами, техниками, обслуживали оборудование. За время работы клубом злоумышленники получили более 66 миллионов рублей.

Как сообщает региональный Следком, игровая деятельность маскировалась под оказание услуг аренды компьютерной техники с доступом в интернет. Для этого организатор изготавливал договоры аренды, трудовые договоры и иные фиктивные документы от имени «фирм-однодневок».

В игровых заведениях, а также в квартирах фигурантов были проведены обыски и осмотры, изъято более 1,7 миллионов рублей, десятки носителей электронной информации, компьютерной техники, большой объем документации.

На недвижимое имущество, автомобили и деньги обвиняемых на сумму более 10 миллионов рублей был наложен арест. В том числе арестовали автомобиль организатора Jeep Grand Cherokee стоимостью более 7 миллионов рублей.

Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ, а также подразделений ЭБ и ПК МВД России, УМВД Владимирской, Липецкой и Рязанской областей.

Приговором суда организатору группы назначено 3 года 10 месяцев колонии общего режима. Остальные соучастники получили условный срок - от 1 года 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, всем 12 осужденным назначены штрафы - от 150 до 700 тысяч рублей. Судом решено конфисковать у них деньги, полученные преступным путем.