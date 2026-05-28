Во Владимирской области ремонтируют дороги к школам и детским садам

К новому учебному году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области обновят более 70 километров автодорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам. Из них свыше 65 километров приходится на трассы регионального и межмуниципального значения.

Так, отремонтируют дорогу М-7 «Волга» – Давыдово (почти 4 км), 2-километровый участок автодороги Никулино – Воровского – Мошок, 5-километровый отрезок трассы ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево – Симонцево, участок автодороги по ул. Димитрова (от д. 1 до д. 9) в Собинке.

Во Владимире ремонт дороги по ул. Героя России Кутузова (от ул. Чапаева до Нижнего проезда) сделает более комфортным проезд к лингвистической гимназии №23 и школе №9, а также к нескольким детским садам.

В зоне обновления дороги от ул. Егорова до д. 63 по ул. Комиссарова находятся школа №5 и детский сад, по ул. Северной (от Почаевской до Усти-на-Лабе) – 2 детских сада. Ремонт дороги по ул. Чернышевского (от ул. Белякова до д. 28-а по проспекту Строителей) улучшит подъезд к школе №15, по ул. Полины Осипенко (от ул. Луначарского до Мира) – к детскому саду и педагогическому колледжу, по ул. Михайловской (от Суздальской до Усти-на-Лабе) – к детским садам и православной гимназии.

Перечень работ по нацпроекту включает фрезерование изношенного асфальта, устройство двух слоёв покрытия, где необходимо – укрепление и планировку обочин.

Финальный срок завершения дорожных ремонтов – 21 сентября. Большинство объектов, ведущих к школам, детсадам, вузам и колледжам, будут полностью готовы к 1 сентября.