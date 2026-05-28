На бывшего директора суздальской православной гимназии завели уголовное дело

. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На бывшего директора суздальской православной гимназии гимназии Нину Аникину завели уголовное дело по статье о злостном неисполнении решения суда. Женщина в срок не освободила здание епархии, сообщает издание "Чеснок".

Бывшему директору позвонил дознаватель и пригласил на беседу. С женщины сняли отпечатки пальцев. Сейчас она ищет адвоката.

По словам Аникиной, уголовное дело завели на основании рапорта начальника управления службы судебных приставов. Однако сама директор не согласна, говорит, что процедура выселения только началась. Сейчас необходимо вывезти имущество школы из здания. Однако доступ в него закрыт.