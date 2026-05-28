Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 7:48

На бывшего директора суздальской православной гимназии завели уголовное дело

Она вовремя не освободила здание гимназии
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На бывшего директора суздальской православной гимназии гимназии Нину Аникину завели уголовное дело по статье о злостном неисполнении решения суда. Женщина в срок не освободила здание епархии, сообщает издание "Чеснок".

Бывшему директору позвонил дознаватель и пригласил на беседу. С женщины сняли отпечатки пальцев. Сейчас она ищет адвоката.

По словам Аникиной, уголовное дело завели на основании рапорта начальника управления службы судебных приставов. Однако сама директор не согласна, говорит, что процедура выселения только началась. Сейчас необходимо вывезти имущество школы из здания. Однако доступ в него закрыт.