В Коврове модернизируют котельную на улице Фурманова

Пресс-служба ООО "Владимиртеплогаз" сообщает, что в Коврове в активную фазу перешли работы по модернизации котельной №7 по улице Фурманова. То, как идет процесс, выяснял на днях директор Ковровского филиала компании Андрей Башкин.

По сообщению коммунальщиков, работы ведутся с учётом того, чтобы не отключать в домах людей горячую воду. Это накладывает свой отпечаток, однако пока рыботы идут согласно графику. В частности, уже демонтирована часть старого оборудования, ведутся работы по подготовке к заливке фундамента под два новых котла. А также уже выполнено основание дымовой трубы, подрядчик приступил к её изготовлению.

Сама котельная введена в эксплуатацию ещё в 1982 году. Модернизация понадобилась так как прежнее оборудование, а это девять котлов типа "Факел-1Г", сильно износились. При этом обычным ремонтом не обойтись, так как запчасти к старым котлам просто сложно найти.

В компании рассказали, что после модернизации внутри котельной будут установлены 4 современных жаротрубных котла (по 2 МВт каждый), пластинчатые теплообменники и современная система химводоподготовки. Все будет полностью автоматизировано.