87 тысяч работников Владимирской области выбрали электронную трудовую книжку, сообщает Социальный фонд региона.

Переход с бумажной трудовой книжки на электронную добровольный – сотрудник сам принимает решение, в каком виде работодатель будет вести его документ. Однако у тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

"Тот, кто выбрал бумажную трудовую книжку, имеет право в любое время перейти на ее электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление", - отметил управляющий Отделением СФР по Владимирской области Антон Курбаков.

Для получения консультаций можно обращаться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный). Режим работы линии — с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.