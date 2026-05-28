фото со страницы СШОР по боксу

Во Владимире прошла "Зарядка с чемпионами". Областную столицу посетили олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко и чемпион мира Марк Петровский.

Именитые спортсмены провели мастер-класс для воспитанников областной СШОР по боксу, а также поделились своей энергией на «Зарядке с чемпионами» для всех желающих во владимирском ФОКе. Вместе с ними зарядку провел победитель первенства мира и Европы, финалист чемпионатов России и победитель Кубка России Рамазан Дадаев. Также для юных спортсменов прошла фото и автограф сессия со звездами мирового спорта.