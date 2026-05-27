Прокуратура проверила ход ремонта в "Красном Кресте"

Заместитель прокурора области Антон Жуков посетил с проверкой городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там сейчас идут ремонтные работы.

29 июня прошлого года больница заключила договор на выполнение капитального ремонта пятого этажа главного хирургического корпуса – отделений нейрохирургии и сочетанной травмы с компанией "ДМС". Стоимость работ составила более 46 миллионов рублей, а срок выполнения - до 1 марта текущего года.

Между тем, подрядчик нарушил сроки, после чего прокуратура внесла ему представление. Работы были завершены.

Кроме того, медицинское учреждение заключило два контракта на приобретение мебели в отремонтированные отделения почти на 9 миллионов рублей. Вся необходимая мебель уже закуплена.

В ходе данной проверки установлено, что подрядчиком до сих пор не предоставлена первичная документация с указанием видов выполненных ремонтных работ, их объёмов и стоимости, что препятствует приемке, установке мебели и нормальному функционированию отделений нейрохирургии и сочетанной травмы, отмечают в областной прокуратуре.

Надзорным ведомством будут приняты необходимые меры реагирования.