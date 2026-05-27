Губернатор Александр Авдеев отмечен благодарностью Президента России

Губернатор Александр Авдеев был отмечен благодарностью Президента России. Награда главе региона присвоена за вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области. Благодарность вручил полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

«Для нас важно не только строить новое. Задача – реализовать во Владимирской области проекты по благоустройству, до которых раньше не доходили руки или не хватало средств. Мы должны беречь то, что мы имеем, завершить то, что не доделали до нас и по возможности возрождать то, что потеряли», - подчеркнул Александр Авдеев.