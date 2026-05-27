Во Владимирской области создают машиностроительный образовательный кластер

Во Владимирской области будет создан четвёртый образовательно-производственный кластер, сообщает на своих страницах в социальных сетях губернатор 33 региона Александр Авдеев.

Появится он в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Создается кластер на базе Киржачского колледжа технологий и сервиса. При этом власти в рамках создания кластера запланировали на 2027 год капитальный ремонт колледжа, а также оснащение его современным оборудованием.

"Благодаря победе в конкурсе регион привлёк на эти цели федеральное финансирование в размере 100 млн рублей. Дополнительно из областного бюджета будет выделено 20 млн рублей, ещё 25 млн рублей инвестирует в подготовку кадров для своих предприятий технопарк «Русклимат ИКСЭл»", - написал губернатор.

Стоит напомнить, что ранее в регионе были созданы три образовательно-производственных кластера. Один располагался в Гусь-Хрустальном и имел химиечскую направленность. Еще два со специализацией на машиностроении открыты в Коврове и Муроме. Как правило, они ориентированы на сотрудничество с крупным предприятием и направлены на открытие именно на этих предприятиях новых рабочих мест.