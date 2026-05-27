Мусульмане Владимирской области отмечают Курбан-байрам

27 мая мусульмане отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. Утром во Владимире прошла торжественная служба. Множество мусульман собрались на молитву в мечети Владимира.

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после окончания поста в месяц Рамадан. Праздник посвящен памяти о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама) и символизирует преданность Богу. Утром верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть на коллективный намаз. Хозяйки готовят угощения, часть раздают нуждающимся. Это одна из главных традиций в этот праздник.