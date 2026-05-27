В июне во Владимирской области пройдут плановые отключения телерадиовещания

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Владимирской области сообщила, что в июне 2026 года во Владимирской области будут проводиться плановые отключения телевидения. Связаны они будут с профилактическими работами на объектах связи.

Коснутся отключения тех, кто смотрит телевизор в рамках первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Пройдут отключения в четырех муниципальных округах. Но все они будут краткосрочными, и лишь в одном случае превысят длительность в шесть часов. В данном случае речь идет округе Муроме и Меленковском округе, где 29 июня телевидение уйдет на профилактику с 8 часов утра до 17 часов вечера.

В остальных трех случаях плановые отключения намечены в период с 10 до 16 часов. 1 июня они пройдут в Гороховецком округе, 4 июня - в Александровском округе, 22 июня – в Кольчугинском округе.