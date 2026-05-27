Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 9:12

В центре Владимира на пешеходном переходе сбили двух 13-летних подростков

Мотоциклист наехал на детей на улице Большая Нижегородская
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщило о ДТП, что произошло в центре Владимира. Около девяти часов утра на улице Большая Нижегородская мотоциклист наехал на двух подростков.

По предварительной информации, 42-летний водитель мотоцикла «Ямаха» сбил двоих несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №10. В полиции сообщили, что в результате ДТП оба ребенка (2013 года рождения) получили телесные повреждения. Причем одному из ребят даже понадобилась госпитализация.

По всей видимости, дети шли в сторону гимнастической школы имени Николая Толкачева. А вот куда так несся мотоциклист, не ясно.