Загрязнение почвы на свалке в Камешковском районе может стать уголовным делом

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

Владимирский природоохранный прокурор требует дать уголовно-правовую оценку фактам загрязнения почвы в районе мусорного полигона у деревни Марьинка Камешковского района.

Прокуратура выезжала на место вместе со специалистами Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора после жалоб от местного населения. Было это в ноябре 2025 года. Проверка показала, что фильтрат жидкости, образующейся от мусорных отходов, вытек за пределы полигона. Он стекает в водоотводную канаву и потом растекается по местной территории. Это загрязняет почву. Трава и растения в местах загрязнения пожухли.

Экспертиза показала, что в почве уровень загрязняющих веществ превышен в разы. Например, сульфатов больше в 36,4 раза, обменного аммония – в 26,7 раз, нитритного азота – в 14,9 раз. Также в почву попали нефтепродукты, кислорастворимые формы меди, цинка и железа. Ущерб природе оценили в сумму более 1 миллиона рублей.

Прокуратура требует завести уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли). Кроме того, через суд природоохранная прокуратура добилась, чтобы ООО «СпецТехАвто», ответственное за полигон, навело порядок на свалке, а фильтрационные воды больше не уходили в почву.