Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика27 мая 2026 7:48

Во Владимирской области в апреле подешевели цветы и овощи, а сахар подорожал

Владимирское отделение Центробанка России обновило данные по инфляции в регионе
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года во Владимирской области цены выросли на 0,1 процента по сравнению с мартом. Годовая инфляция составила 6,3 процента. Что же повлияло на инфляционные процессы?

Тут стоит сказать, что за месяц в области подешевели овощи. Уменьшилась цена на перец, свежие огурцы, зелень и помидоры из-за снижения расходов на отопление и освещение теплиц. А сливочное масло теряет в цене уже шесть месяцев подряд благодаря росту выпуска молока и высоким запасам готовой продукции на рынке. При этом сахар подорожал из-за снижения производства и переноса в цены возросших издержек.

А вот, что удивительно, так это тот факт, что подорожали шубы и дубленки. Казалось бы, сезон завершился. Однако тут повлиял выход новых коллекций.Подорожали в регионе газеты и журналы, так как дороже стало производить бумагу и краску, да и типографские услуги стали дороже. А вот компьютеры во Владимирской области подешевели, что объясняется покупательной способностью жителей региона. Не тянут владимирцы дорогую компьютерную технику, вот и приходиться снижать цены. Наконец, местные теплицы позволили снизились цены на цветы.