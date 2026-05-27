Во Владимирской области в апреле подешевели цветы и овощи, а сахар подорожал

В апреле 2026 года во Владимирской области цены выросли на 0,1 процента по сравнению с мартом. Годовая инфляция составила 6,3 процента. Что же повлияло на инфляционные процессы?

Тут стоит сказать, что за месяц в области подешевели овощи. Уменьшилась цена на перец, свежие огурцы, зелень и помидоры из-за снижения расходов на отопление и освещение теплиц. А сливочное масло теряет в цене уже шесть месяцев подряд благодаря росту выпуска молока и высоким запасам готовой продукции на рынке. При этом сахар подорожал из-за снижения производства и переноса в цены возросших издержек.

А вот, что удивительно, так это тот факт, что подорожали шубы и дубленки. Казалось бы, сезон завершился. Однако тут повлиял выход новых коллекций.Подорожали в регионе газеты и журналы, так как дороже стало производить бумагу и краску, да и типографские услуги стали дороже. А вот компьютеры во Владимирской области подешевели, что объясняется покупательной способностью жителей региона. Не тянут владимирцы дорогую компьютерную технику, вот и приходиться снижать цены. Наконец, местные теплицы позволили снизились цены на цветы.