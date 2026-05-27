В Муроме школу привлекли к ответственности за незарегистрированные беспилотники

Владимирская транспортная прокуратура сообщает, что они выявили нарушения в ходе проверки того, как исполняются в регионе требования законодательства при реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Нарушителем оказалась одна из школ округа Мурома.

Дело в том, что руководство школы в мае 2024 года приобрело для обучения детей управлению БПЛА 24 беспилотных летательных аппарата. Вот только по законупри этом надо было зарегистрировать эти беспилотники в Федеральном агентстве воздушного транспорта. А этого сделано не было.

В этой связи Владимирским транспортным прокурором было внесено руководителю образовательного учреждения, ответственное должностное лицо привлекли к ответственности. При этом все беспилотники были после этого поставлены на учет.