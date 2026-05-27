Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 6:23

В Муроме школу привлекли к ответственности за незарегистрированные беспилотники

24 БПЛА должны были зарегистрировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирская транспортная прокуратура сообщает, что они выявили нарушения в ходе проверки того, как исполняются в регионе требования законодательства при реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Нарушителем оказалась одна из школ округа Мурома.

Дело в том, что руководство школы в мае 2024 года приобрело для обучения детей управлению БПЛА 24 беспилотных летательных аппарата. Вот только по законупри этом надо было зарегистрировать эти беспилотники в Федеральном агентстве воздушного транспорта. А этого сделано не было.

В этой связи Владимирским транспортным прокурором было внесено руководителю образовательного учреждения, ответственное должностное лицо привлекли к ответственности. При этом все беспилотники были после этого поставлены на учет.