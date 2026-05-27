Во Владимирской области за последние 1,5 года изменили 40 автобусных маршрутов

25 мая прошло оперативное совещание в Правительстве Владимирской области, посвященное анализу качества работы общественного транспорта в связи с переходом на летний график. На нем была представлена картина изменений в работе автобусов.

В частности, выяснилось, что с начала 2025 года по май текущего было изменено и создано с нуля 40 маршрутов. В частности, появились 16 новых круглогодичных и 14 сезонных, а ещё 10 маршрутов скорректированы по просьбам граждан. Так, с прошлого года восстановлено движение автобусов по маршруту №110 "Красное Эхо – Владимир", открыты новые межмуниципальные маршруты №103 "Владимир – Новый берег (Суздальский район)", №105 "Переборово (Суздальский район) – Владимир".

При этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратил внимание на проблему нелегальных перевозчиков. Губернатор поручил отработать взаимодействие с ГАИ и установить на тех участках, где работают нелегалы, камеры с интеллектуальной системой, чтобы отслеживать нарушителей.