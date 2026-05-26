Дорогу от Гастелло до Промышленного проезда спроектирует владимирская компания

Во Владимире подвели итоги торгов на выполнение работ по проектированию автомобильной дороги от улицы Гастелло до Промышленного проезда и улицы Полины Осипенко. Общая протяженность проектируемой дороги - 1,37 километра.

Победителем стала владимирская компания «Дорпроект33». Контракт с ней планируют заключить 1 июня. Стоимость работ по итогам торгов составила 14,4 миллиона рублей.

Сначала будет проложена 4-хполосная автомобильная дорога от кольцевой развязки на строящейся перемычке между улицами Гастелло и Куйбышева до будущего места соединения улицы Полины Осипенко и Промышленного проезда (ориентировочно 390 метров). Вторым и третьим этапом Промышленный проезд и улица Полины Осипенко будут продлены и соединены кольцевой развязкой. Промышленный проезд станет длиннее на 480 метров, улица Полины Осипенко — на 500 метров. Эти две дороги будут двухполосными.

От проектировщика требуется предусмотреть пересечение железной дороги, рассмотреть варианты технического решения при пересечении оврага, предусмотреть на всем протяжении дороги освещения, тротуаров, велосипедной дорожки, водоотвода поверхностных вод (ливневки), локальных очистных сооружений, озеленения территории в границах красных линий дороги, съезды к объектам существующей застройки.

Работы должны быть завершены до середины ноября.