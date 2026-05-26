. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Владимирские энергетики сообщают о новых случаях телефонного мошенничества.

На номера предприятий поступают звонки якобы с телефона контактного центра «Энергосбыт Волга». Мошенники под видом специалистов компании пытаются взыскать долги и добиться согласия на различные действия, связанные с отправкой кодов из поступающих смс.

Энергетики просят быть бдительными! Единственный действующий телефон контактного центра для клиентов-юридических лиц: 8 (4922) 66-67-28, клиентов-физических лиц консультируют по номеру: 8 (4922) 77-30-00.

Сотрудники компании никогда не запрашивают личные сведения по телефону или в чатах, не просят сообщать коды из смс, не требуют переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних приложениях.