НовостиОбщество26 мая 2026 13:03

В одном из магазинов Кольчугино обнаружили 6000 пачек нелегальных сигарет

На владельца магазина собираются завести уголовное дело
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку в одном из магазинов по улице 3 Интернационала. Выяснилось, что там хранилось более 6 тысяч пачек сигарет различных известных табачных иностранных брендов общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.

Владелец торговой точки закупил партию немаркированных сигарет на одном из крупных оптово-розничных рынков в Москве. Арендовав транспорт, мужчина перевез крупную партию сигарет в магазин для последующей продажи.

При этом проверка показала, что владелец магазина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот табачной продукции. Однако бизнес приносил прибыль, поэтому он продолжил заниматься нелегальной продажей, отмечают в надзорном ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта табачной продукции без маркировки в особо крупном размере".

Партия сигарет была изъята полицией.